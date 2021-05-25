Тренер Галтье покинул ставший чемпионом французский футбольный клуб «Лилль»

«Лилль» в четвертый раз в истории и впервые с 2011 года стал чемпионом Франции. Галтье работал с клубом с 2017 года, ранее он тренировал «Сент-Этьен», который привел к победе в Кубке французской лиги сезона-2012/13.

За весь чемпионат «Лилль» потерпел всего три поражения, что является лучшим показателем в лиге, при этом в прошлом сезоне команда проиграла в три раза больше матчей, заняв четвертое место. В Кубке Франции подопечные Галтье проиграли ПСЖ (0:3) на стадии 1/8 финала, в Лиге Европы команда дошла до 1/16 финала, проиграв по итогам двух матчей нидерландскому «Аяксу» (1:2, 1:2).