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20:37 (мск), источник: ТАСС

Тренер Галтье покинул ставший чемпионом французский футбольный клуб «Лилль»

ТАСС, 25 мая. Главный тренер французского футбольного клуба «Лилль» Кристоф Галтье покинул свой пост после того, как команда стала чемпионом страны. Об этом сообщает газета L'Equipe.

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«Лилль» в четвертый раз в истории и впервые с 2011 года стал чемпионом Франции. Галтье работал с клубом с 2017 года, ранее он тренировал «Сент-Этьен», который привел к победе в Кубке французской лиги сезона-2012/13.

«Пришло время покинуть “Лилль”», — сказал Галтье.

Во время загрузки произошла ошибка.

За весь чемпионат «Лилль» потерпел всего три поражения, что является лучшим показателем в лиге, при этом в прошлом сезоне команда проиграла в три раза больше матчей, заняв четвертое место. В Кубке Франции подопечные Галтье проиграли ПСЖ (0:3) на стадии 1/8 финала, в Лиге Европы команда дошла до 1/16 финала, проиграв по итогам двух матчей нидерландскому «Аяксу» (1:2, 1:2).

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