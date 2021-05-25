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21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» может арендовать у «Реала» Эдена Азара

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Итальянская «Рома» может взять в аренду у мадридского «Реала» футболиста сборной Бельгии Эдена Азара, сообщает Calciomercato.

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Источник: Reuters

Азар рассматривается «Ромой» в качестве варианта на замену полузащитнику Генриху Мхитаряну, который может покинуть команду.

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Команда
Рома

В рамках потенциальной сделки «Реал» будет выплачивать часть зарплаты 30-летнего Азара, которая составляет 15 миллионов евро за сезон. «Рома» выплатит игроку около четырех миллионов.

Азар уже работал с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью в лондонском «Челси».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» выставит Азара на трансферный рынок, так как у руководства мадридского клуба терпение достигло предела из-за того, что игрок очень часто получает травмы. Сообщалось, что бельгийский футболист хочет вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в «Королевский клуб».

В сезоне-2020/21 Азар забил четыре гола в 21 матче за «Реал».

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