«Рома» может арендовать у «Реала» Эдена Азара
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Итальянская «Рома» может взять в аренду у мадридского «Реала» футболиста сборной Бельгии Эдена Азара, сообщает Calciomercato.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Итальянская «Рома» может взять в аренду у мадридского «Реала» футболиста сборной Бельгии Эдена Азара, сообщает Calciomercato.
Азар рассматривается «Ромой» в качестве варианта на замену полузащитнику Генриху Мхитаряну, который может покинуть команду.
В рамках потенциальной сделки «Реал» будет выплачивать часть зарплаты 30-летнего Азара, которая составляет 15 миллионов евро за сезон. «Рома» выплатит игроку около четырех миллионов.
Азар уже работал с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью в лондонском «Челси».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» выставит Азара на трансферный рынок, так как у руководства мадридского клуба терпение достигло предела
В сезоне-2020/21 Азар забил четыре гола в 21 матче за «Реал».