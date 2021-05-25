«Рома» может арендовать у «Реала» Эдена Азара

Азар рассматривается «Ромой» в качестве варианта на замену полузащитнику Генриху Мхитаряну, который может покинуть команду.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3241568242362?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Рома

В рамках потенциальной сделки «Реал» будет выплачивать часть зарплаты 30-летнего Азара, которая составляет 15 миллионов евро за сезон. «Рома» выплатит игроку около четырех миллионов.

Азар уже работал с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью в лондонском «Челси».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» выставит Азара на трансферный рынок, так как у руководства мадридского клуба терпение достигло предела из-за того, что игрок очень часто получает травмы. Сообщалось, что бельгийский футболист хочет вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в «Королевский клуб».