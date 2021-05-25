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22:06 (мск), источник: Sport24

Де Лигт жалеет о переходе в «Ювентус» и надеется на трансфер в «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт хочет покинуть команду. Футболист сожалеет о переходе в туринский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.

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Источник: AP 2021

Согласно информации источника, голландец хотел бы перейти в «Барселону», которой руководит соотечественник футболиста Рональд Куман. При этом Де Лигт понимает, что трансфер маловероятен.

В «Ювентусе» Маттейс Де Лигт играет с 2019 года. Контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2024 года.

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