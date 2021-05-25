Де Лигт жалеет о переходе в «Ювентус» и надеется на трансфер в «Барселону»
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт хочет покинуть команду. Футболист сожалеет о переходе в туринский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт хочет покинуть команду. Футболист сожалеет о переходе в туринский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.
Согласно информации источника, голландец хотел бы перейти в «Барселону», которой руководит соотечественник футболиста Рональд Куман. При этом Де Лигт понимает, что трансфер маловероятен.
В «Ювентусе» Маттейс Де Лигт играет с 2019 года. Контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2024 года.