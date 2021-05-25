УЕФА возбудил дело против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

«После расследования, проведенного дисциплинарными инспекторами УЕФА в связи с проектом так называемой “Суперлиги”, против “Реала”, “Барселоны” и “Ювентуса” было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА», — говорится в сообщении.
УЕФА ранее объявил, что передаст дело о трех клубах, не покинувших проект Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы УЕФА. Позднее «Барселона», «Ювентус» и «Реал» заявили, что продолжат настаивать на реформах современного футбола, несмотря на «давление и угрозы» со стороны УЕФА. Клубы подчеркнули, что готовы при необходимости пересмотреть предложенный подход к Суперлиге, но не откажутся от идеи турнира, «зная о потребностях и системном кризисе в футбольной отрасли». 12 мая УЕФА назначил инспекторов для дисциплинарного расследования в отношении данных команд.
Другие девять клубов, которые сначала принимали участие в создании Суперлиги, но после вышли из проекта, приняли условия УЕФА и сделают пожертвования в размере 15 миллионов евро на поддержку молодежного и массового футбола в качестве «жеста доброй воли».