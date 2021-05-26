Левандовски подвинул Месси и Роналду. Он лучший в мире, и «Золотая бутса» в этом только убеждает

Спор с лучшими

Быть классным футболистом в эпоху великого соперничества Лионеля Месси и Криштиану Роналду весьма неоднозначно. С одной стороны, ты встречаешься с великими и периодически их обыгрываешь. С другой — у тебя практически нет шансов получить такое же признание. В случае с «Золотым мячом», где много субъективности, сказывается массовое сознание. Достаточно вспомнить Андреса Иньесту и Франка Рибери. Испанец в силу природной скромности на этот счет вряд ли когда-либо выскажется, тогда как француз, вспоминая 2013 год, выдал: «Похоже, тогда у меня украли «Золотой мяч».

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В этом плане «Золотая бутса» куда более честный трофей. Забивай больше всех — и он твой. Хотя, и тут Лео с Криштиану подняли планку на такой уровень, что остальным оставалось лишь разводить руками. Аргентинец в сезоне-2011/12 забил невероятные 50 мячей. Спустя два года португальцу не хватило до полтинника двух точных ударов. За двенадцать лет королевский битвы двух гениев удавалось потеснить только уругвайцам: Диего Форлану в 2009-м и Луису Суаресу — в 2016-м. Еще раз новоиспеченный чемпион Испании в составе «Атлетико» разделил приз с Роналду.

Однако время двух королей неумолимо уходит. Хотя, глядя на 30 голов Месси, который перезагрузился с приходом в «Барселону» Роналда Кумана, и 29 мячей Роналду в кризисном «Ювентусе», с этим можно поспорить. Но опять же остальным есть чем бить их козыри. Год назад «Золотую бутсу» примерил Чиро Иммобиле, успех которого был как личным успехом, так и показателем системной игры «Лацио». Симоне Индзаги затачивал схему как раз под своего снайпера.

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Тем не менее главным героем коронавирусного сезона стал Роберт Левандовски. Заслуженно получив приз лучшему футболисту мира по опросу ФИФА и став первым в Европе по версии УЕФА, поляк вполне мог собрать полный комплект трофеев. До «Бутсы» не хватило пары голов из-за пропуска трех матчей. Тем более в Италии играют на четыре тура больше, поэтому у Иммобиле была фора в шесть матчей (37 против 31 у Левандовски).

В этом плане бундеслига с ее 18 командами изначально в неравных условиях с остальными чемпионатами топ-5, где по два десятка участников. С тех пор как был введен новый регламент, и количество забитых мячей стали умножать на зависящий от уровня турнира коэффициент, представители чемпионата Германии никогда не выигрывали «Золотую бутсу». В старом же формате предыдущий немецкий успех датируется далеким 1972-м, когда великий Герд Мюллер наколотил сорок мячей. И очень символично, что Левандовски стал лучшим снайпером Европы в тот момент, когда казавшийся вечным рекорд «Бомбардира нации» пал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPLnZWgBneH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPLnZWgBneH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPLnZWgBneH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Герд навсегда

Еще один символ достижения трудолюбивого и упорного поляка — момент, когда это случилось. Заключительный тур, 90-я минута, сорвавший на радостях футболку Леви — это же почти голливудский сюжет. Все это так же круто, как и возраст суперснайпера, который был в полном порядке на протяжении всей своей карьеры, но выбил рекорд на все времена за три месяца до своего 33-го дня рождения.

Хотя и это достижение — «Золотая бутса» — совсем не пик карьеры. В прошлом году Левандовски играл даже лучше. Во-первых, с учетом всех турниров Роберт отправил мяч в ворота 55 раз! Во-вторых, полтора десятка голов пришлось на Лигу чемпионов, которую поляк наконец-то выиграл. Ради этого трофея он грозился уйти из «Баварии» и открыто критиковал руководство за слабую трансферную политику. Чтобы успокоить звезду мюнхенским боссам пришлось проводить специальную встречу с игроком и раскошеливаться на новичков.

Много ли вы найдете в мировом футболе людей, способных так влиять на первых лиц топ-клубов? Не манипулировать и шантажировать, а заставить считаться со своим мнением и прислушиваться к нему. Да, Месси, но он такой один. Человек с возможностями инопланетянина, тогда как Левандовски, у которого есть и фантастический талант, и качества, делающие баварца лучшим центральным нападающим современного футбола, в большей степени трудяга.

«Многие думают, что я робот, но я человек. Для нападающего очень важно тренироваться каждый день. Очень важно тренировать мышление, чтобы принимать лучшее решение за несколько секунд. Талант важен, но без тяжелой работы он не продлится долго», — развил эту мысль Роберт в интервью Sportweek.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPLsTjHhkMb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPLsTjHhkMb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPLsTjHhkMb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В последние же два года невероятному взлету для разменявшего четвертый десяток лет Левандовски, на мой взгляд, поспособствовали несколько факторов. «Бавария» — как клуб и команда, потрясающий Ханси Флик на посту главного тренера и напарник в лице Томаса Мюллера, который тоже не в самом юном возрасте превратился в одного из самых эффективных ассистентов европейского футбола.

Но, конечно, сам Левандовски — ключевая фигура в этой формуле успеха. Без него «Бавария» немного другая команда, и в лигочемпионском четвертьфинале против «ПСЖ» все это увидели. «Левандовски сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Месси и Роналду», — логично заметил покидающий «Баварию» председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

С этим трудно спорить. При этом Левандовски, несмотря на все свои достижения, остается очень земным человеком. Когда он только повторил рекорд Мюллера, под его игровой майкой оказалась футболка с портретом легендарного предшественника и надписью «Герд навсегда».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO5iglxhzwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO5iglxhzwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO5iglxhzwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Горжусь тем, что создаю историю “Баварии” и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать детям, следуя примеру таких легенд, как Мюллер», — написал тогда в своем Instagram Левандовски. И добавил, что посвящает свой успех товарищам по команде и всему персоналу «Баварии», потому что без них личные достижения невозможны.

Дальше — еще лучше?

Теперь интересно, что будет дальше. Когда-то Леви мечтал о «Реале». Недавно писали о контактах с «Челси», а сейчас пошли слухи о «ПСЖ», хотя контракт поляка рассчитан до 2023 года. Возможно, все это лишь игры агентов на повышение зарплаты, что с экономной «Баварией» не работает, а может, что-то серьезное. Но в любом случае будет интересно увидеть, чем хорошеющий с годами Левандовски удивит нас либо за пределами Германии, либо в уже почти родном Мюнхене — под началом Юлиана Нагельсманна.

Комментируя назначение нового тренера, поляк заметил: «Мы с Юлианом не очень хорошо знакомы, но я точно могу сказать, что он всегда поднимает свои команды на невообразимый уровень. Команды, в которых он работал, чаще всего показывали результаты выше ожидаемого». То есть круче может стать и сам Левандовски. Тем более он сам говорил, что предпочитает поднимать планку максимально высоко. И потолка в его возможностях все еще не видно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CI6X7_KB47P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CI6X7_KB47P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CI6X7_KB47P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я провел годы среди лучших в мире. Возможно, теперь я лучший, я бы хотел им быть. “Золотой мяч” — не моя цель, я выиграл премию ФИФА и звание лучшего игрока УЕФА, что очень много для меня значит. Месси и Роналду провели много времени на вершине, думаю, теперь я могу пригласить их за свой стол», — итог сезона от Левандовски — это еще и заявка на будущее.