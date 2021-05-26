СМИ: Спаллетти в ближайшее время возглавит футбольный клуб «Наполи»

Спаллетти 62 года, его последним клубом был итальянский «Интер», который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.