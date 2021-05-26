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15:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Спаллетти в ближайшее время возглавит футбольный клуб «Наполи»

ТАСС, 26 мая. Итальянский тренер Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит футбольный клуб «Наполи». Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Источник: AP 2021

По информации журналиста, специалист начал активную работу по формированию тренерского штаба, а его заработная плата в «Наполи» составит €3,5 млн.

В понедельник президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в «Твиттере» сообщил, что Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера клуба. Во вторник он стал наставником «Фиорентины».

По итогам прошедшего сезона «Наполи» занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и вышел в групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

Спаллетти 62 года, его последним клубом был итальянский «Интер», который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.

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