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19:43 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связь с букмекерской конторой

ТАСС, 26 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на €50 тыс. нападающего итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AP 2021

Ранее УЕФА открыл расследование в отношении Ибрагимовича по поводу связи с букмекерской конторой Bethard («Бетхард»). 40-летнего шведского футболиста также обязали прекратить какую-либо связь с данной букмекерской компанией. «Милан» в качестве наказания должен будет выплатить штраф в размере €25 тыс.

Швед стал совладельцем Bethard через свою компанию Unknown AB («Анноун эй-би») в 2018 году. Компания Ибрагимовича владеет 10% акций Gameday Group PLC («Геймдэй груп пи-эл-си»), которая является единственным акционером Bethard.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА, игроки, имеющие финансовые мотивы в букмекерских компаниях, не допускаются к соревнованиям.

Ибрагимович с 2020 года представляет «Милан», в текущем сезоне на его счету 27 матчей, 17 голов и три результативные передачи. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы.

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