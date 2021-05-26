УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связь с букмекерской конторой

Ранее УЕФА открыл расследование в отношении Ибрагимовича по поводу связи с букмекерской конторой Bethard («Бетхард»). 40-летнего шведского футболиста также обязали прекратить какую-либо связь с данной букмекерской компанией. «Милан» в качестве наказания должен будет выплатить штраф в размере €25 тыс.

Швед стал совладельцем Bethard через свою компанию Unknown AB («Анноун эй-би») в 2018 году. Компания Ибрагимовича владеет 10% акций Gameday Group PLC («Геймдэй груп пи-эл-си»), которая является единственным акционером Bethard.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА, игроки, имеющие финансовые мотивы в букмекерских компаниях, не допускаются к соревнованиям.