УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связь с букмекерской конторой
ТАСС, 26 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на €50 тыс. нападающего итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает
ТАСС, 26 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на €50 тыс. нападающего итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает
Ранее УЕФА открыл расследование в отношении Ибрагимовича по поводу связи с букмекерской конторой Bethard («Бетхард»). 40-летнего шведского футболиста также обязали прекратить
Швед стал совладельцем Bethard через свою компанию Unknown AB («Анноун эй-би») в 2018 году. Компания Ибрагимовича владеет 10% акций Gameday Group PLC («Геймдэй груп пи-эл-си»), которая является единственным акционером Bethard.
Ибрагимович с 2020 года представляет «Милан», в текущем сезоне на его счету 27 матчей, 17 голов и три результативные передачи. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы.