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20:23 (мск), источник: Sport24

«Наши пути расходятся». Мальдини подтвердил, что Доннарумма покидает «Милан»

Директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь и воспитанник россонери Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб, по истечении срока действия контракта в июне.

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«Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые провели этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и часто капитаном. Людям трудно понять, что значит быть профессионалом, который должен быть готов к смене клуба.

Это трудно принять, но мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану», кто никогда не проявлял к нам неуважения. Наши пути расходятся, я могу пожелать ему только самого лучшего, — цитирует Мальдини Milan News.

На место Доннаруммы «Милан» подпишет Майка Майньяна из «Лилля».

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