«Наши пути расходятся». Мальдини подтвердил, что Доннарумма покидает «Милан»

«Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые провели этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и часто капитаном. Людям трудно понять, что значит быть профессионалом, который должен быть готов к смене клуба.

Это трудно принять, но мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану», кто никогда не проявлял к нам неуважения. Наши пути расходятся, я могу пожелать ему только самого лучшего, — цитирует Мальдини Milan News.