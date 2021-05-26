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20:48 (мск), источник: ТАСС

Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера» после победы в чемпионате Италии

ТАСС, 26 мая. Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

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Источник: Reuters

Отмечается, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что причиной ухода Конте может быть расхождение во взглядах на развитие клуба с руководством. Руководители «Интера» убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15−20% и продажи игроков. В то же время Конте рассчитывал усилить состав в летнее трансферное окно и не видел будущего команды без новых футболистов.

Конте возглавлял «Интер» с 31 мая 2019 года. В прошедшем сезоне миланский клуб под руководством Конте стал чемпионом Италии впервые с 2010 года.

В сезоне-2019/20 «Интер» дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье» (2:3). Также в активе 51-летнего тренера три победы в чемпионате Италии и два Суперкубка Италии с «Ювентусом», победа в чемпионате и Кубке Англии с «Челси».

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