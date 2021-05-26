Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера» после победы в чемпионате Италии
ТАСС, 26 мая. Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает
ТАСС, 26 мая. Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает
Отмечается, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что причиной ухода Конте может быть расхождение во взглядах на развитие клуба с руководством. Руководители «Интера» убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15−20% и продажи игроков. В то же время Конте рассчитывал усилить состав в летнее трансферное окно и не видел будущего команды без новых футболистов.
В сезоне-2019/20 «Интер» дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье» (2:3). Также в активе 51-летнего тренера три победы в чемпионате Италии и два Суперкубка Италии с «Ювентусом», победа в чемпионате и Кубке Англии с «Челси».