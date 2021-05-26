Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера» после победы в чемпионате Италии

Отмечается, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что причиной ухода Конте может быть расхождение во взглядах на развитие клуба с руководством. Руководители «Интера» убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15−20% и продажи игроков. В то же время Конте рассчитывал усилить состав в летнее трансферное окно и не видел будущего команды без новых футболистов.

Конте возглавлял «Интер» с 31 мая 2019 года. В прошедшем сезоне миланский клуб под руководством Конте стал чемпионом Италии впервые с 2010 года.