На реконструируемом стадионе мадридского «Реала» вспыхнул пожар
ТАСС. 26 мая. Возгорание произошло на стадионе мадридского футбольного клуба «Реал» «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает издание El Mundo.
ТАСС. 26 мая. Возгорание произошло на стадионе мадридского футбольного клуба «Реал» «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает издание El Mundo.
Пожар произошел в среду в одной из башен мадридского стадиона. Возгорание возникло при установке изоляционного материала и было оперативно потушено рабочими. На данный момент информации о материальном ущербе нет.
На данный момент арена, ранее вмещавшая 81 044 зрителей, находится на реконструкции. В связи с этим «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».