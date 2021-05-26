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22:45 (мск), источник: ТАСС

На реконструируемом стадионе мадридского «Реала» вспыхнул пожар

ТАСС. 26 мая. Возгорание произошло на стадионе мадридского футбольного клуба «Реал» «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает издание El Mundo.

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Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел в среду в одной из башен мадридского стадиона. Возгорание возникло при установке изоляционного материала и было оперативно потушено рабочими. На данный момент информации о материальном ущербе нет.

На данный момент арена, ранее вмещавшая 81 044 зрителей, находится на реконструкции. В связи с этим «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».

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