Рэзван Луческу вернулся на пост главного тренера ПАОКа
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рэзван Луческу назначен главным тренером греческого футбольного клуба ПАОК, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рэзван Луческу назначен главным тренером греческого футбольного клуба ПАОК, сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, контракт с 52-летним румынским специалистом рассчитан на три года. Луческу сменил в должности испанца Пабло Гарсию.
«Мы с радостью приветствуем самого успешного тренера в современной истории клуба и желаем ему добиться еще больших успехов после возвращения в команду», — говорится в сообщении.
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