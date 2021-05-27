Рэзван Луческу вернулся на пост главного тренера ПАОКа

Как отмечается в сообщении, контракт с 52-летним румынским специалистом рассчитан на три года. Луческу сменил в должности испанца Пабло Гарсию.

«Мы с радостью приветствуем самого успешного тренера в современной истории клуба и желаем ему добиться еще больших успехов после возвращения в команду», — говорится в сообщении.