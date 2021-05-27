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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэзван Луческу вернулся на пост главного тренера ПАОКа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рэзван Луческу назначен главным тренером греческого футбольного клуба ПАОК, сообщается на сайте команды.

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Источник: AP 2021

Как отмечается в сообщении, контракт с 52-летним румынским специалистом рассчитан на три года. Луческу сменил в должности испанца Пабло Гарсию.

«Мы с радостью приветствуем самого успешного тренера в современной истории клуба и желаем ему добиться еще больших успехов после возвращения в команду», — говорится в сообщении.

Ранее Луческу, сын экс-главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Мирчи Луческу, возглавлял ПАОК с 2017—2019 годах. Команда под его руководством стала чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка Греции.

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