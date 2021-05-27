В Италии сообщили об интересе «Шахтера» к Балотелли
Нападающий «Монцы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в донецком «Шахтере», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий «Монцы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в донецком «Шахтере», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что бывший игрок «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и сборной Италии покинет свой нынешний клуб после завершения сезона-2020/21.
Еще одним претендентом на 30-летнего футболиста является «Комо».
Во вторник «Шахтер» возглавил итальянский специалист Роберто де Дзерби.
Балотелли в прошедшем сезоне провел за «Монцу» 14 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.