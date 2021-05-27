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00:08 (мск), источник: Sport24

В Италии сообщили об интересе «Шахтера» к Балотелли

Нападающий «Монцы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в донецком «Шахтере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что бывший игрок «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и сборной Италии покинет свой нынешний клуб после завершения сезона-2020/21.

Еще одним претендентом на 30-летнего футболиста является «Комо».

Во вторник «Шахтер» возглавил итальянский специалист Роберто де Дзерби.

Во время загрузки произошла ошибка.

Балотелли в прошедшем сезоне провел за «Монцу» 14 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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