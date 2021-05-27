«Астана» выживет в «группе смерти», а «Кайрат» — нет? Расклад сил в Кубке Казахстана по футболу

Впервые розыгрыш Кубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате. Корреспондент Vesti.kz по итогам жеребьевки группового этапа рассказывает о раскладах в четырех квартетах.

Отметим, в сезоне-2020 из-за пандемии турнир не проводился. В этом году привычная формула с предварительным этапом и стадиями на выбывание была преобразована. По олимпийской системе соискатели на трофей будут играть после групповой стадии — с ¼ финала.

В четырех квартетах выступят 14 клубов высшего дивизиона и две команды из первой и второй лиг, которые прошли отбор на предварительном этапе. Это «Махтаарал» и столичный клуб СДЮСШОР № 8. Групповой этап предполагается начать 10 июля и уместить в паузу в чемпионате, которая будет длиться до сентября. Каждая команда проведет в квартетах по шесть матчей (дома и на выезде). По два лучших клуба из каждой группы выйдут в плей-офф.

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Так, в группе «А» сыграют: карагандинский «Шахтер», шымкентский «Ордабасы», петропавловский «Кызыл-Жар» и СДЮСШОР № 8 из Нур-Султана.

В этом квартете, по всей видимости, вся борьба за две путевки в четвертьфинал развернется между тремя представителями высшего дивизиона. Конечно, в отдельном матче любая, более слабая команда, может преподнести сюрприз. Но на длинной дистанции андердогам решать задачи сложнее. Однако для СДЮСШОР № 8, безусловно, будет интересно соперничать с клубами из сильнейшей лиги Казахстана.

В группу «B» попали костанайский «Тобол», «Тараз», «Атырау» и «Мактаарал» из Туркестанской области. Вероятно, и здесь можно назвать фаворитов за выход из квартета. На первый взгляд, это представители высшего дивизионе. Но не исключено, что команда Вахида Масудова сумеет ввязаться в борьбу.

В группе «C» наверняка намечается интрига. Здесь уже собраны только представители высшего дивизиона: «Астана», действующий обладатель трофея кызылординский «Кайсар», «Актобе» и уральский «Акжайык». Учитывая нынешнее состояние, «волки» представляются главными аутсайдерами. Но пока преждевременно оценивать их готовность к турниру, который стартует более чем через месяц. Кроме того, всегда интересны и непредсказуемы дерби между западно-казахстанскими клубами. И, безусловно, весьма любопытно будет понаблюдать за «Астаной».

В группе «D» также одни представители высшего дивизиона. Самый кубковый клуб алматинский «Кайрат» (девятикратный обладатель трофея) получил в соперники талдыкорганский «Жетысу», актауский «Каспий» и «Туран».

Теоретически, «Кайрат» можно отнести к главному фавориту группы. Однако пока неизвестно, что алматинцы, провалившие первый крун КПЛ, могут предложить соперникам.