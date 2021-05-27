Аллегри возглавит «Реал». Приглашение Конте маловероятно

Как пишет As, на протяжении последних нескольких часов «Мадрид» вел очень интенсивные переговоры с тренером, который ждал предложения от «Реала». В услугах Аллегри также были очень заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В тот момент, когда стало окончательно известно об уходе Зидана из «Реала», клуб не знал, каковы планы Аллегри на будущее. Теперь мадридский клуб направит официальное предложение итальянскому тренеру. Аллегри не станет приводить в «Реал» большой штаб, вместе с ним придут 3−4 тренера.

Аллегри всегда был приоритетным вариантом «Реала», но из уважения к Зидану клуб не начинал переговоры с 53-летним тренером до того, как француз сообщил о своем окончательном решении.

Вариант с назначением Антонио Конте, который вчера покинул «Интер», в «Реал» на данный момент выглядит маловероятным. Это станет возможным, если переговоры «Мадрида» с Аллегри пройдут неудачно.