Хабиб Нурмагомедов назвал желаемого тренера «Реала» на фоне информации об уходе Зидана

Ранее Конте покинул «Интер» (Милан), после чего стало известно о решении Зинедина Зидана уйти из «Реала» . Нурмагомедов — давний болельщик мадридского клуба.

«Конте», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту об уходе Зидана из «Реала» в «инстаграме» 433.

Ранее появилась информация, согласно которой бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить Зидана в «Реале». В 2018 году, когда Зидан покинул «Реал» после третьей победы подряд в Лиге чемпионов, «Королевский клуб» контактировал с Аллегри, но итальянский специалист тогда отказал «сливочным», не захотев покидать «Ювентус».