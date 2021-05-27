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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о назначении Бердыева

Алматинцы на 12 баллов отстают от «Астаны».

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Источник: Instagram

Алматинский «Кайрат» объявил о назначении 68-летнего специалиста Курбана Бердыева на должность советника Председателя Наблюдательного Совет клуба.

Опытнейший специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» — Москва.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате. Уже сегодня прошла первая встреча с тренерским составом Академии, в ходе которой был проведен анализ тренировочного процесса команд Академии U-14 и U-15.

При этом ранее сообщалось, что Бердыев возглавит «Кайрат», сменив на посту главного тренера Алексея Шпилевского. Алматинский клуб после 13 туров занимает третье место в КПЛ, отставая на 12 баллов от лидирующей «Астаны».

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