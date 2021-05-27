«Кайрат» объявил о назначении Бердыева

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате. Уже сегодня прошла первая встреча с тренерским составом Академии, в ходе которой был проведен анализ тренировочного процесса команд Академии U-14 и U-15.