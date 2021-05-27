Хосе Бордалас возглавил футбольный клуб «Валенсия»
ТАСС, 27 мая. Хосе Бордалас назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба «Валенсия». Об этом сообщает
ТАСС, 27 мая. Хосе Бордалас назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба «Валенсия». Об этом сообщает
Бордалас сменил на посту главного тренера Воро, который временно возглавлял команду после отставки Хавьера Грасии в начале мая. Соглашение с 57-летним испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на один год.
«Валенсия» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошедшего сезона, набрав 43 очка в 38 матчах. Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий за испанскую команду, принял участие в 21 игре и отметился тремя голевыми передачами.
Бордалас возглавлял большое количество испанских клубов. Последним местом работы испанца был «Хетафе», с которым он занял 15-е место в чемпионате Испании по итогам прошедшего сезона, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы в 2020 году.