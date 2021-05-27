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14:23 (мск), источник: ТАСС

Хосе Бордалас возглавил футбольный клуб «Валенсия»

ТАСС, 27 мая. Хосе Бордалас назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба «Валенсия». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2021

Бордалас сменил на посту главного тренера Воро, который временно возглавлял команду после отставки Хавьера Грасии в начале мая. Соглашение с 57-летним испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на один год.

«Валенсия» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошедшего сезона, набрав 43 очка в 38 матчах. Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий за испанскую команду, принял участие в 21 игре и отметился тремя голевыми передачами.

Бордалас возглавлял большое количество испанских клубов. Последним местом работы испанца был «Хетафе», с которым он занял 15-е место в чемпионате Испании по итогам прошедшего сезона, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы в 2020 году.

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