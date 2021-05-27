Хосе Бордалас возглавил футбольный клуб «Валенсия»

Бордалас сменил на посту главного тренера Воро, который временно возглавлял команду после отставки Хавьера Грасии в начале мая. Соглашение с 57-летним испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на один год.

«Валенсия» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошедшего сезона, набрав 43 очка в 38 матчах. Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий за испанскую команду, принял участие в 21 игре и отметился тремя голевыми передачами.