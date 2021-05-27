Зидан снова ушел из «Реала». Француз устал, а его преемником хотят видеть Рауля
Вернется ли в третий раз?
Вернется ли в третий раз?
«Реал» официально объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера.
«Пришло время принять его решение и выразить ему нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет “Реал”. Зидан — одна из величайших легенд “Реала”. Он знает, “Реал” был и всегда будет его домом», — говорится в сообщении клуба.
48-летний француз уходит с поста главного тренера «Реала» уже второй раз. Первый был в 2018 году, когда Зизу принял решение оставить должность после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Он снова возглавил сливочных всего 284 дня спустя — 11 марта 2019-го, после провалов Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари. В прошлом сезоне Зидан выиграл с «Реалом» чемпионский титул в ла лиге.
Новость об уходе француза не стала неожиданностью. О том, что Зизу хочет уйти, стало известно еще в середине мая. Как писало издание Marca, сам он рассказал игрокам «Реала» о своем решении после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Челси». Притом что его контракт со сливочными действовал еще год — до лета 2022-го.
По информации Marca, данный шаг Зидан обдумывал уже несколько месяцев. Триггером стало позорное поражение от клуба третьего дивизиона «Алькояно» в Кубке Испании. Тогда же Зизу переболел коронавирусом, а когда вернулся, публично потребовал уважения к своей работе и работе футболистов «Реала». В минувшем сезоне француз не чувствовал себя достаточно комфортно и уверенно, хотя руководство и выражало ему всяческую поддержку. Журналисты говорят о моральном истощении Зизу — наверное, это можно обозначить термином «усталость металла».
Кроме того, в клубе задумываются о глобальной перестройке, и уход Зидана — лишь ее часть. Очевидно, что команду покинут многие опытные игроки. В «Реале» полагают, что им нужен тренер, который сможет провести эту перестройку и у которого не будет той тесной эмоциональной связи с ветеранами, что была у Зизу.
Еще в середине мая, когда стало известно о грядущем уходе Зидана, назывались два основных претендента — это легенда «Реала» Рауль, работающий с молодежной командой клуба, и Массимилиано Аллегри.
Правда, итальянец, по всей видимости, вернется в «Ювентус». В четверг днем, примерно за полчаса до официального заявления «Реала» об уходе Зидана, два авторитетных итальянских
Есть вариант с Антонио Конте, который покинул «Интер». О такой возможности сообщило в среду издание AS.
Однако кандидат номер один — все же Рауль. Он же, кстати, лидирует и в опросе Marca на эту тему.