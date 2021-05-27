Вратарь Меньян перешел из чемпиона Франции «Лилля» в «Милан»

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года. Он будет выступать под 16-м номером.

Меньян стал в прошедшем сезоне чемпионом Франции. За «Лилль» он играл с 2015 года и провел 180 матчей, не пропустив голов в 65 из них.