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17:22 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Меньян перешел из чемпиона Франции «Лилля» в «Милан»

ТАСС, 27 мая. Французский голкипер Майк Меньян перешел из «Лилля» в итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

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Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года. Он будет выступать под 16-м номером.

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Меньян стал в прошедшем сезоне чемпионом Франции. За «Лилль» он играл с 2015 года и провел 180 матчей, не пропустив голов в 65 из них.

«Милан» в прошедшем сезоне занял второе место в чемпионате Италии и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее спортивный директор команды Паоло Мальдини сообщил, что основной голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб по окончании сезона.

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