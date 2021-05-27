Вратарь Меньян перешел из чемпиона Франции «Лилля» в «Милан»
ТАСС, 27 мая. Французский голкипер Майк Меньян перешел из «Лилля» в итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает
ТАСС, 27 мая. Французский голкипер Майк Меньян перешел из «Лилля» в итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает
Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года. Он будет выступать под 16-м номером.
Меньян стал в прошедшем сезоне чемпионом Франции. За «Лилль» он играл с 2015 года и провел 180 матчей, не пропустив голов в 65 из них.
«Милан» в прошедшем сезоне занял второе место в чемпионате Италии и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее спортивный директор команды Паоло Мальдини сообщил, что основной голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб по окончании сезона.