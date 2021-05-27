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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» раскрыл подробности трансфера в испанский клуб

И поблагодарил руководство столичного клуба.

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Защитник «Астаны» Вараздат Ароян рассказал, кто помог ему с переходом в испанский «Кадис», с которым он подписал контракт до 2023 года.

Команда
Кадис

О его трансфере было объявлено сегодня, 27 мая.

«После последних матчей сборной Армении главный тренер Хоакин Капаррос спросил меня, не хочу ли я играть в испанской Ла Лиге. Я ответил, что да, хочу. Тогда он сказал, что поможет мне с этим. Вклад Капарроса в этот трансфер очень велик․ Именно через него “Кадис” узнал обо мне. После этого мне позвонили и предложили контракт. Спасибо Капарросу и всем тем людям, которые помогли мне с этим переходом. Спасибо руководству “Астаны” за понимание того, насколько важен этот переход для моей будущей карьеры. Клуб хорошо встретил меня, хоть и не хотел терять игрока основного состава в середине сезона. На данный момент все мои мысли об “Астане”, потому что команда борется за чемпионство. С того дня, как я получил известие о моем возможном переходе, я начал следить за играми “Кадиса”. Я очень счастлив быть частью этой команды. Я всегда мечтал и верил, что буду играть в высшем дивизионе европейского чемпионата на определенном этапе своей карьеры», — приводит его слова пресс-служба Федерации футбола Армении.

Напомним, что Ароян стал третьим игроком в истории «Астаны», кто перебрался в Ла Лигу. До него это сделали серб Неманья Максимович («Валенсия», «Хетафе») и ганец Патрик Твумаси («Алавес»). Последний сейчас защищает цвета «Ганновера».

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