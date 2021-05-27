Футболист «Астаны» раскрыл подробности трансфера в испанский клуб

«После последних матчей сборной Армении главный тренер Хоакин Капаррос спросил меня, не хочу ли я играть в испанской Ла Лиге. Я ответил, что да, хочу. Тогда он сказал, что поможет мне с этим. Вклад Капарроса в этот трансфер очень велик․ Именно через него “Кадис” узнал обо мне. После этого мне позвонили и предложили контракт. Спасибо Капарросу и всем тем людям, которые помогли мне с этим переходом. Спасибо руководству “Астаны” за понимание того, насколько важен этот переход для моей будущей карьеры. Клуб хорошо встретил меня, хоть и не хотел терять игрока основного состава в середине сезона. На данный момент все мои мысли об “Астане”, потому что команда борется за чемпионство. С того дня, как я получил известие о моем возможном переходе, я начал следить за играми “Кадиса”. Я очень счастлив быть частью этой команды. Я всегда мечтал и верил, что буду играть в высшем дивизионе европейского чемпионата на определенном этапе своей карьеры», — приводит его слова пресс-служба Федерации футбола Армении.