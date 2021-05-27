«Реал» нашел замену Зидану

Главной целью мадридского клуба после ухода француза стал аргентинский тренер Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен».

Команда Реал

Также сливочные рассматривали вариант приглашения итальянца Массимилиано Аллегри, но специалист решил вернуться в «Ювентус». Кроме того, руководство мадридского клуба заинтересовано и в Антонио Конте, 26 мая покинувшем миланский «Интер». При этом кандидатура Почеттино остается приоритетной.

Ранее 27 мая стало известно, что Зидан покинул «Реал». Французский специалист оставил пост за год до окончания срока действия контракта. О намерениях тренера игроки «королевского клуба» узнали заранее. Зидан устал от распорядка дня, которому было необходимо следовать на фоне пандемии коронавируса.