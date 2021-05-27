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18:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» нашел замену Зидану

Мадридский «Реал» нашел замену французскому специалисту Зинедину Зидану. Об этом сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Главной целью мадридского клуба после ухода француза стал аргентинский тренер Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен».

Команда
Реал

Также сливочные рассматривали вариант приглашения итальянца Массимилиано Аллегри, но специалист решил вернуться в «Ювентус». Кроме того, руководство мадридского клуба заинтересовано и в Антонио Конте, 26 мая покинувшем миланский «Интер». При этом кандидатура Почеттино остается приоритетной.

Ранее 27 мая стало известно, что Зидан покинул «Реал». Французский специалист оставил пост за год до окончания срока действия контракта. О намерениях тренера игроки «королевского клуба» узнали заранее. Зидан устал от распорядка дня, которому было необходимо следовать на фоне пандемии коронавируса.

Зидан возглавлял «королевский клуб» с 2019 года. До этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал», в составе которого выиграл ЛЧ в 2002 году.

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