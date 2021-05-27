Шанс для Шпилевского, кризис «Актобе» и интрига в матче «Астаны». Превью к 14-му туру КПЛ-2021
В чемпионате Казахстана стартует второй круг.
В чемпионате Казахстана стартует второй круг.
28 и 29 мая пройдут матчи 14-го тура
Футбол. Чемпионат Казахстана. 14-й тур
28 мая (пятница)
«Кызыл-Жар» — «Тараз»
Программа тура будет открыта матчем в Петропавловске. «Кызыл-Жар» в минувшем туре уступил на своем поле «Атырау» (0:1). Северяне в четырех последних встречах одержали лишь одну победу.
«Тараз» также имеет неутешительную серию — четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах. В предыдущем туре жамбыльцы упустили победу во встрече с «Ордабасы» (1:1).
«Тараз» занимает шестое место, набрав 18 очков. У «Кызыл-Жара» на один балл меньше и восьмое место. Отметим, что в первом круге эти соперники не сумели выявить победителя — 0:0.
Начало — в 17:00.
«Кайрат» — «Кайсар»
Алматинцы сыграют с аутсайдером чемпионата кызылординским «Кайсаром». «Желто-черные» набрали 21 очко и располагаются на третьем месте. «Волки» занимают предпоследнюю, 13-ю строчку, набрав семь баллов.
«Кайрат» безусловный фаворит встречи. Единственную победу на выезде в текущем сезоне алматинцы одержали именно в Кызылорде (3:0). Однозначно, это хороший шанс для Алексея Шпилевского набрать три очка.
Начало — в 19:00.
«Туран» — «Жетысу»
Судя по последним матчам, оба соперника сейчас находятся на подъеме. «Туран» в предыдущем туре на выезде обыграл «Актобе» — 2:0, а «Жетысу» преподнес сенсацию в Таразе — 3:2 и одолел «Кайсар» со счетом 2:0.
Сейчас у «Жетысу» семь баллов и последнее место, а «Туран» набрал 15 баллов и занимает десятую позицию. Для обоих клубов это хорошая возможность поправить свои турнирные показатели.
В первом круге «Жетысу» нанес болезненное поражение туркестанцам (3:0). Интересно, как будет на этот раз.
Начало — в 20:00.
29 мая (суббота)
«Ордабасы» — «Шахтер»
Второй игровой день тура стартует матчем в Шымкенте. «Ордабасы» в последних шести встречах сумел дважды сыграть вничью и проиграл четыре матча.
«Шахтер» в предыдущих пяти играх набрал лишь два очка — три поражения и две ничьи. Поэтому важность предстоящего матча для обоих клубов вырастает в разы.
В первом круге «Ордабасы» выиграл у «горняков» со счетом 2:0.
Начало — в 18:00.
«Каспий» — «Астана»
Лидер чемпионата сыграет с «Каспием» в Актау. Западноказахстанский клуб на своем поле попортил много нервов фаворитам чемпионата. «Каспий» нанес первое поражение «Таразу» (1:0) и «Тоболу» (2:1), а также отобрал очки у «Кайрата» (1:1).
Актауский клуб набрал 19 очков и занимает пятое место. «Астана» заработала 33 балла и пока идет без поражений.
В первом круге столичный клуб обыграл «Каспий» на своем поле со счетом 2:0.
Начало — в 18:00.
«Атырау» — «Акжайык»
В Атырау состоится очередное, увлекательное дерби двух команд из Западного Казахстана. Одноименный клуб встретится с уральским «Акжайыком».
Сейчас этих соперников разделяет в таблице три очка. «Акжайык», у которого 21 балл, занимает четвертое место. «Атырау» с 18 очками располагается на седьмом месте.
В первом круге уральский клуб нанес минимальное поражение «нефтяникам» (1:0).
Начало — в 20:00.
«Тобол» — «Актобе»
«Тобол» прекрасно чувствует себя на втором месте, набрав хороший ход. Команда в пяти последних матчах одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. На данный момент костанайцы набрали 28 очков, отставая от «Астаны» на пять баллов и на семь опережают «Кайрат» и «Акжайык».
«Актобе» заметно штормит. После ухода Алексея Баги с поста главного тренера «красно-белые» сумели разгромить «Жетысу» (5:1), но затем сыграли вничью с «Кайсаром» (1:1) и уступили в матчах с «Кайратом» (2:4) и «Тураном» (0:2).
Будет большим чудом, если актюбинцы сумеют набрать очки в Костанае.
В матче первого круга соперники сыграли вничью — 1:1.
Начало — в 20:00.