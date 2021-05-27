Шанс для Шпилевского, кризис «Актобе» и интрига в матче «Астаны». Превью к 14-му туру КПЛ-2021

28 и 29 мая пройдут матчи 14-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Сразу несколько матчей пройдут под интересной вывеской. Любопытно будет понаблюдать за встречей «Каспия» и «Астаны», а также «Тобола» и «Актобе». Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 14-й тур

28 мая (пятница)

«Кызыл-Жар» — «Тараз»

Программа тура будет открыта матчем в Петропавловске. «Кызыл-Жар» в минувшем туре уступил на своем поле «Атырау» (0:1). Северяне в четырех последних встречах одержали лишь одну победу.

«Тараз» также имеет неутешительную серию — четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах. В предыдущем туре жамбыльцы упустили победу во встрече с «Ордабасы» (1:1).

«Тараз» занимает шестое место, набрав 18 очков. У «Кызыл-Жара» на один балл меньше и восьмое место. Отметим, что в первом круге эти соперники не сумели выявить победителя — 0:0.

Начало — в 17:00.

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«Кайрат» — «Кайсар»

Алматинцы сыграют с аутсайдером чемпионата кызылординским «Кайсаром». «Желто-черные» набрали 21 очко и располагаются на третьем месте. «Волки» занимают предпоследнюю, 13-ю строчку, набрав семь баллов.

«Кайрат» безусловный фаворит встречи. Единственную победу на выезде в текущем сезоне алматинцы одержали именно в Кызылорде (3:0). Однозначно, это хороший шанс для Алексея Шпилевского набрать три очка.

Начало — в 19:00.

«Туран» — «Жетысу»

Судя по последним матчам, оба соперника сейчас находятся на подъеме. «Туран» в предыдущем туре на выезде обыграл «Актобе» — 2:0, а «Жетысу» преподнес сенсацию в Таразе — 3:2 и одолел «Кайсар» со счетом 2:0.

Сейчас у «Жетысу» семь баллов и последнее место, а «Туран» набрал 15 баллов и занимает десятую позицию. Для обоих клубов это хорошая возможность поправить свои турнирные показатели.

В первом круге «Жетысу» нанес болезненное поражение туркестанцам (3:0). Интересно, как будет на этот раз.

Начало — в 20:00.

29 мая (суббота)

«Ордабасы» — «Шахтер»

Второй игровой день тура стартует матчем в Шымкенте. «Ордабасы» в последних шести встречах сумел дважды сыграть вничью и проиграл четыре матча.

«Шахтер» в предыдущих пяти играх набрал лишь два очка — три поражения и две ничьи. Поэтому важность предстоящего матча для обоих клубов вырастает в разы.

В первом круге «Ордабасы» выиграл у «горняков» со счетом 2:0.

Начало — в 18:00.

Команда Астана

«Каспий» — «Астана»

Лидер чемпионата сыграет с «Каспием» в Актау. Западноказахстанский клуб на своем поле попортил много нервов фаворитам чемпионата. «Каспий» нанес первое поражение «Таразу» (1:0) и «Тоболу» (2:1), а также отобрал очки у «Кайрата» (1:1).

Актауский клуб набрал 19 очков и занимает пятое место. «Астана» заработала 33 балла и пока идет без поражений.

В первом круге столичный клуб обыграл «Каспий» на своем поле со счетом 2:0.

Начало — в 18:00.

«Атырау» — «Акжайык»

В Атырау состоится очередное, увлекательное дерби двух команд из Западного Казахстана. Одноименный клуб встретится с уральским «Акжайыком».

Сейчас этих соперников разделяет в таблице три очка. «Акжайык», у которого 21 балл, занимает четвертое место. «Атырау» с 18 очками располагается на седьмом месте.

В первом круге уральский клуб нанес минимальное поражение «нефтяникам» (1:0).

Начало — в 20:00.

«Тобол» — «Актобе»