Спортивный директор «Лиона» назвал Депая эгоистом перед его возможным переходом в «Барсу»

Ранее сегодня спортивный директор «Лиона» и бывший полузащитник сборной Бразилии Жуниньо произнес несколько резких слов в адрес голландца.

«Мемфис хотел создать команду для себя», — сказал Жуниньо официальному телеканалу «Лиона» OLTV.

«Это не критика. У меня были хорошие отношения с ним. Однако всей команде пришлось вращаться вокруг него, и это очень сложно, потому что каждый должен чувствовать, что он работает вместе с другими. Я думаю, что ему пришлось усерднее работать без мяча, и, к сожалению, другие игроки тоже начали работать хуже».

Депай забил впечатляющие 22 гола и сделал 12 передач в своих 40 матчах за команду Лиги 1 в этом сезоне. Тем не менее, Жуниньо считает, что Депай далек от лучших игроков мира.