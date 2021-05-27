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19:41 (мск), источник: Sports.Ru

Спортивный директор «Лиона» назвал Депая эгоистом перед его возможным переходом в «Барсу»

С переездом в Барселону ближе, чем когда-либо, Мемфис Депай быстро теряет друзей в Лионе.

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Источник: Reuters

Ранее сегодня спортивный директор «Лиона» и бывший полузащитник сборной Бразилии Жуниньо произнес несколько резких слов в адрес голландца.

«Мемфис хотел создать команду для себя», — сказал Жуниньо официальному телеканалу «Лиона» OLTV.

«Это не критика. У меня были хорошие отношения с ним. Однако всей команде пришлось вращаться вокруг него, и это очень сложно, потому что каждый должен чувствовать, что он работает вместе с другими. Я думаю, что ему пришлось усерднее работать без мяча, и, к сожалению, другие игроки тоже начали работать хуже».

Депай забил впечатляющие 22 гола и сделал 12 передач в своих 40 матчах за команду Лиги 1 в этом сезоне. Тем не менее, Жуниньо считает, что Депай далек от лучших игроков мира.

«В мире всего четыре игрока, которые могут сделать все за команду: [Лионель] Месси, Криштиану Роналду. Если у вас есть один из этих двоих, то вся команда может на них играть. Неймар и [Килиан] Мбаппе тоже. Мне очень жаль, я знаю, что Мемфис хорош, но он не на их уровне», — добавил Жуниньо.

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