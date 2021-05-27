Причины ухода Зидана с поста главного тренера «Реала»

Сомнения по поводу того, останется Зидан в «Мадриде» или нет, появились еще в марте. Несмотря на действующий контракт до 2022 года, француз все время избегал разговоров о своем будущем. Основная причина — его рабочая политика: концепция, как он не раз говорил на пресс-конференциях, заключается в том, чтобы работать изо дня в день, оценивая свои текущие ощущения, которые в течение последних месяцев не были идеальными. У «Мадрида» было много проблем (травмы, отсутствие голов, осечки…), но главный тренер всегда защищал свою команду. Зидан истощен после такого тяжелого сезона, и эту усталость можно было заметить во время его последних интервью.

Еще одной причиной, которая уже спровоцировала его уход в 2018-м, стала необходимость перестройки команды. На тот момент у Зидана была идея внести некоторые изменения, однако вместо разногласий с руководством и ответственности за то, что он «выгнал» игроков, которые дали ему все, он предпочел уйти. Этим летом «Мадрид» готовит новый проект, предполагающий расставание со многими футболистами, некоторые из которых являются легендами клуба. Вместо них на первый план должны выйти, как новые игроки, так и молодые, включая отданных в аренду (Себальос, Эдегор…). Французский специалист не готов возглавлять такой проект.

Из этого следует еще одна причина. Если что-то и характеризовало Зидана в эти годы, так это то, что он защищал своих людей и своих игроков. Такие футболисты, как Рафаэль Варан или Серхио Рамос, были ключевыми звеньями его команды, однако они близки к тому, чтобы покинуть «Мадрид». Без них француз был бы ослаблен, поскольку, он не только доверяет им, но и считает, что они по-прежнему способны дать многое «Мадриду» в плане футбола.

Однако основная причина, которая заставила Зидана почувствовать себя дискомфортно на своем посту, появилась в середине сезона. Когда дела у команды шли не лучшим образом, и она была на грани вылета из Лиги чемпионов, некоторые люди из клуба обнародовали информацию о том, что будущее Зидана в «Мадриде» не гарантировано. Это то, с чем тренер не мог согласиться, учитывая, что команда переживала трудности, при этом не выбыв еще ни из одного турнира. Время показало правоту французского тренера, поскольку, за исключением Кубка Короля, «Мадрид» дошел до полуфинала в Лиге Чемпионов и до последнего тура боролся за титул Ла Лиги.

Критика внутри клуба была не единственной, которая раздражала тренера. Он считает, что средства массовой информации были с ним слишком жестоки, во многих случаях без причины. На протяжении сезона он не раз давал ясно понять о своем недовольстве действиями прессы.

На одной из недавних пресс-конференций Зидан сказал:

«Я уверен, что “Мадрид” может стать лучше без меня».

Фраза, в которой отражены все причины его ухода. Королевский клуб начинает новый этап, частью которого Зидан не хочет быть.