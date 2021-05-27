Кокорин исправил нос
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес операцию по пластике носа. Об этом сообщает Firenzeviola.it.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес операцию по пластике носа. Об этом сообщает Firenzeviola.it.
30-летнему форварду исправили носовую перегородку. До этого Кокорин опубликовал фото из больничной палаты в своем Instagram, чем озадачил фанатов.
В завершившемся сезоне Кокорин лишь четырежды появился на поле в составе «фиалок». Суммарно форвард провел в игре лишь 91 минуту и не отметился результативными действиями.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе. До этого нападающий защищал цвета столичного «Спартака». В составе
Кокорин также известен по выступлениям за московское «Динамо» и