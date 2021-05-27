СМИ: Симоне Индзаги возглавит «Интер»

В среду «Интер» объявил о расторжении контракта с главным тренером Антонио Конте. По данным СМИ, основным кандидатом на освободившийся пост считался Индзаги.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3246236240570?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Интер

Контракт Индзаги с «Лацио», который он возглавил в 2016 году, истекает 30 июня. По информации портала, 45-летний специалист в среду, по всей видимости, согласился продлить соглашение с римским клубом до июня 2024 года. Однако в четверг «Интер» сделал новое предложение Индзаги, удвоив предлагаемую зарплату.

В четверг «Лацио» на своем сайте выпустил заявление, в котором не упомянул имя Индзаги: «Мы уважаем изменение решения тренера, а до этого и игрока, который на протяжении многих лет связывал свое имя с семьей “Лацио” и многими успехами “бьянкочелести”».