Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
16Сборная России обыграла Данию
22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Симоне Индзаги возглавит «Интер»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Симоне Индзаги покинет пост главного тренера римского футбольного клуба «Лацио» и возглавит миланский «Интер», сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду «Интер» объявил о расторжении контракта с главным тренером Антонио Конте. По данным СМИ, основным кандидатом на освободившийся пост считался Индзаги.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Интер

Контракт Индзаги с «Лацио», который он возглавил в 2016 году, истекает 30 июня. По информации портала, 45-летний специалист в среду, по всей видимости, согласился продлить соглашение с римским клубом до июня 2024 года. Однако в четверг «Интер» сделал новое предложение Индзаги, удвоив предлагаемую зарплату.

В четверг «Лацио» на своем сайте выпустил заявление, в котором не упомянул имя Индзаги: «Мы уважаем изменение решения тренера, а до этого и игрока, который на протяжении многих лет связывал свое имя с семьей “Лацио” и многими успехами “бьянкочелести”».

Ожидается, что в пятницу «Интер» объявит Индзаги новым главным тренером команды, соглашение будет рассчитано на два года.

Читайте также
 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Сергей Бобровский приедет в сборную России на чемпионат мира
Чешские хоккеисты обыграли шведов, уступая 0:2 в третьем периоде
Роналду сообщил одноклубникам о желании уйти из «Ювентуса»
Финны возглавили таблицу группы В чемпионата мира по хоккею
Черчесов: Специально к полякам и болгарам мы не готовимся
Бывший врач «Спартака» назвал сроки возвращения Зайнутдинова
Сборная США одержала третью победу подряд на ЧМ по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь