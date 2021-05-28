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00:30 (мск), источник: Sport24

Главный тренер «Барселоны» Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был вынужден обратиться в одну из местных больниц из-за тревожного расстройства, утверждает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес.

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Источник: AP 2021

Там голландский специалист прошел обследование. Сообщается, что в настоящее время Куман чувствует себя хорошо.

Команда
Барселона
За последние дни Куман провел несколько встреч, последняя из которых — с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу будущего Рональда в каталонском клубе. Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, есть признаки того, что голландцу, вероятно, придется покинуть клуб летом.

В мае прошлого года 58-летний Куман перенес операцию на сердце в Амстердаме после небольшого сердечного приступа. Специалисту была проведена катетеризация сердца.

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