Главный тренер «Барселоны» Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства

Там голландский специалист прошел обследование. Сообщается, что в настоящее время Куман чувствует себя хорошо.

За последние дни Куман провел несколько встреч, последняя из которых — с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу будущего Рональда в каталонском клубе. Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, есть признаки того, что голландцу, вероятно, придется покинуть клуб летом.