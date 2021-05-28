Главный тренер «Барселоны» Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был вынужден обратиться в одну из местных больниц
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был вынужден обратиться в одну из местных больниц
Там голландский специалист прошел обследование. Сообщается, что в настоящее время Куман чувствует себя хорошо.
В мае прошлого года 58-летний Куман перенес операцию на сердце в Амстердаме после небольшого сердечного приступа. Специалисту была проведена катетеризация сердца.