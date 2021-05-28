Громкое назначение в «Кайрате». Станет ли Бердыев преемником Шпилевского?
Он получил должность советника.
Он получил должность советника.
То, о чем много говорилось, произошло. «Кайрат» объявил о назначении Курбана Бердыева. Однако 68-летний специалист занял должность не главного тренера, а стал советником председателя наблюдательного совета клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие направления доверены Бердыеву и какое развитие в дальнейшем может получить сотрудничество клуба с ним.
Отмечается, что Бердыев будет наведываться в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также работать в дистанционном режиме.
Вроде функции именитого специалиста предельно обрисованы. Однако появление Бердыева в кризисный для клуба момент, когда в чемпионате потеряно многое и грядет непонятная перспектива в еврокубках, наталкивает на более глубокие мысли и вопросы.
Например, насколько широкими будут функции Бердыева в сопровождении и консультации работы основного состава? Сможет ли опытный специалист сработаться с главным тренером клуба, который однозначно также имеет свое мнение и видение в ряде вопросов.
Как известно, оба специалиста имеют разные подходы к работе и игровой философии. Опять же, исходя из функций советника, как будет выдержана клубная вертикаль, не возникнет ли на фоне этого между ними конфликта? В целом не является ли приход Бердыева шагом по постепенной замене Алексею Шпилевскому?
У самого белоруса наличие в структуре клуба такого мастодонта как Бердыев может создать нервозность и, вероятно, спровоцирует его на неправильные шаги, что подтолкнет к дальнейшей отставке.
Кроме того, если полномочия Бердыева как советника будут шире, то какая судьба ожидает философию клуба и академии, которая выстроена по модели ФК «Лейпциг»? Фигура Шпилевского, кстати, тесно связана с данным вектором развития «Кайрата». Будет ли данная философия постепенно замещаться видением Бердыева?
С другой стороны, возможно, приглашение Курбана Бекиевича призвано спустить пар и поубавить эмоции противников Шпилевского — вроде и было объявлено о громком назначении, но все остались при своих.
Пока однозначно нельзя ответить ни на один вопрос. Любопытно посмотреть, будут ли функции Бердыева почетными или он претендует на роль
Сейчас «Кайрат» занимает третье место в чемпионате, отставая на 12 очков от лидирующей «Астаны». С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.