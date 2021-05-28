Громкое назначение в «Кайрате». Станет ли Бердыев преемником Шпилевского?

То, о чем много говорилось, произошло. «Кайрат» объявил о назначении Курбана Бердыева. Однако 68-летний специалист занял должность не главного тренера, а стал советником председателя наблюдательного совета клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие направления доверены Бердыеву и какое развитие в дальнейшем может получить сотрудничество клуба с ним.

Экс-наставник «Ростова», «Рубина», «Кайрата» и других команд будет работать по трем направлениям: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат-Москва».

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Отмечается, что Бердыев будет наведываться в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также работать в дистанционном режиме.

Вроде функции именитого специалиста предельно обрисованы. Однако появление Бердыева в кризисный для клуба момент, когда в чемпионате потеряно многое и грядет непонятная перспектива в еврокубках, наталкивает на более глубокие мысли и вопросы.

Например, насколько широкими будут функции Бердыева в сопровождении и консультации работы основного состава? Сможет ли опытный специалист сработаться с главным тренером клуба, который однозначно также имеет свое мнение и видение в ряде вопросов.

Как известно, оба специалиста имеют разные подходы к работе и игровой философии. Опять же, исходя из функций советника, как будет выдержана клубная вертикаль, не возникнет ли на фоне этого между ними конфликта? В целом не является ли приход Бердыева шагом по постепенной замене Алексею Шпилевскому?

У самого белоруса наличие в структуре клуба такого мастодонта как Бердыев может создать нервозность и, вероятно, спровоцирует его на неправильные шаги, что подтолкнет к дальнейшей отставке.

Кроме того, если полномочия Бердыева как советника будут шире, то какая судьба ожидает философию клуба и академии, которая выстроена по модели ФК «Лейпциг»? Фигура Шпилевского, кстати, тесно связана с данным вектором развития «Кайрата». Будет ли данная философия постепенно замещаться видением Бердыева?

С другой стороны, возможно, приглашение Курбана Бекиевича призвано спустить пар и поубавить эмоции противников Шпилевского — вроде и было объявлено о громком назначении, но все остались при своих.

Пока однозначно нельзя ответить ни на один вопрос. Любопытно посмотреть, будут ли функции Бердыева почетными или он претендует на роль кризис-менеджера.