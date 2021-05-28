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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар лишился спонсора из-за расследования о сексуальных домогательствах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Компания Nike досрочно расторгла контракт с футболистом сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром после начала внутреннего расследования о его сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы компании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в распоряжение документы.

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Источник: AP 2021

В августе 2020 года Nike без обоснования причин расторгла контракт со звездой мирового футбола, притом что контракт мог действовать еще восемь лет. Как отмечает газета, это связано с начавшимся внутренним расследованием в отношении Неймара.

Одна из сотрудниц Nike в 2016 году рассказала своим друзьям, а также коллегам, что футболист пытался принудить ее к сексу в своем номере отеля в Нью-Йорке, где она помогала Неймару и его окружению с координацией мероприятий и логистикой, пишет газета.

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В 2018 году девушка подала жалобу в компанию. После этого Nike наняла адвокатов для проведения расследования, которое началось в 2019 году. В связи с возникшими подозрениями компания решила прекратить задействовать Неймара в сфере маркетинга. А в 2020 году и вовсе прекратила с ним отношения из-за того, что футболист отказался сотрудничать с юристами.

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«Nike прекратила отношения со спортсменом, потому что он отказался сотрудничать в справедливом расследовании правдоподобных утверждений сотрудника о правонарушениях», — сказала газете главный юрисконсульт Nike Хилари Крейн.

При этом она отметила, что компания не обсуждала этот вопрос, так как не было выявлено фактов, которые бы позволили говорить по существу данного дела.

Сам футболист обвинения отрицает. По словам представительницы Неймара, компания и футболист разошлись по коммерческим причинам.

«Неймар будет решительно защищать себя от этих безосновательных нападок в случае предъявления каких-либо претензий, чего до сих пор не произошло», — заявила представительница футболиста.

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