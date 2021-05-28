Витебск и Минск примут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них футболисты «Витебска» сыграют на своем поле с одним из аутсайдеров турнира «Сморгонью». Перед сегодняшней игрой витебчане одержали две виктории подряд, на прошлой неделе они победили в гостях «Ислочь» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Футболисты «Сморгони» потерпели четыре фиаско кряду, в 10-м туре они проиграли у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» с результатом 1:3.
Один из фаворитов национального первенства минское «Динамо» примет сегодня на своей арене гостей из брестского «Руха». В минувший
В субботу, 29 мая «Шахтер» сыграет в Жодино с «Торпедо-БелАЗом». Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет мозырскую «Славию». В Гродно футболисты «Немана» встретятся с речицким «Спутником». Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: «Гомель» — «Минск», «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Положение команд после 10 туров: «Шахтер» — 30 очков, БАТЭ — 23, «Динамо» (Минск) — 20, «Гомель» — 18, «Рух» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Витебск» — 15, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 9, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 10 мячей.