Витебск и Минск примут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты «Витебска» сыграют на своем поле с одним из аутсайдеров турнира «Сморгонью». Перед сегодняшней игрой витебчане одержали две виктории подряд, на прошлой неделе они победили в гостях «Ислочь» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Футболисты «Сморгони» потерпели четыре фиаско кряду, в 10-м туре они проиграли у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» с результатом 1:3.