Совладелец «Остина» актер Макконахи посетил стадион и устроил перекличку с фанатами

51-летний актер через громкоговоритель устроил перекличку с фанатами «Остина» на стадионе.

Макконахи является обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Также актер известен по фильмам «Джентельмены», «Интерстеллар», «Волк с Уолл-Стрит» и по сериалу «Настоящий детектив».

«Остин» выступает в МЛС с 2021 года. В текущем сезоне «зеленые» после 6 матчей занимают 11 место в Западной конференции.