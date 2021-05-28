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14:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Совладелец «Остина» актер Макконахи посетил стадион и устроил перекличку с фанатами

Американский актер Мэттью Макконахи, являющийся совладельцем клуба МЛС «Остин», посетил стадион команды.

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Источник: AP 2021

51-летний актер через громкоговоритель устроил перекличку с фанатами «Остина» на стадионе.

Макконахи является обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Также актер известен по фильмам «Джентельмены», «Интерстеллар», «Волк с Уолл-Стрит» и по сериалу «Настоящий детектив».

«Остин» выступает в МЛС с 2021 года. В текущем сезоне «зеленые» после 6 матчей занимают 11 место в Западной конференции.

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