Андреа Пирло не сдал экзамен
«Ювентус» расстался с главным тренером после провального сезона.
«Ювентус» расстался с главным тренером после провального сезона.
«Ювентус» расстался с главным тренером Андреа Пирло. В не имеющем никакого опыта Пирло прошлым летом, кажется, видели человека, способного вдохнуть в слегка застоявшегося итальянского гранда новую жизнь. Но ничего хорошего из этой затеи не вышло: в наиболее значимых турнирах туринцы потерпели катастрофу.
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с главным тренером Андреа Пирло. Срок действия соглашения истекал через год. В заявлении, посвященном уходу Пирло, «Ювентус» отметил «смелость, преданность и страсть», которые он демонстрировал каждый день.
Но его отставка выглядит на самом деле куда менее любопытным событием, чем, скажем, отставки Зинедина Зидана и Антонио Конте из «Реала» и «Интера». И уж точно оно выглядит куда менее любопытным событием, чем прошлогоднее назначение Андреа Пирло на ключевой пост в туринском клубе.
Но, как правило, молодые тренеры, перед тем как получить престижную должность в большом клубе,
Логику менеджемента «Ювентуса» просчитать было нетрудно. Прибегая к услугам матерых наставников — Сарри, его предшественника Массимилиано Аллегри, он продолжал царить в Италии, но с годами конкуренты поджимали лидера все плотнее и плотнее. В Лиге чемпионов же никакими прорывами и не пахло. Даже покупка в 2018 году у «Реала» Криштиану Роналду не помогла. Португалец, перебравшись из Испании в Италию, вроде бы сохранил продуктивность, много забивал, но именно о явном командном движении вперед речи не шло. В приглашении Андреа Пирло с его неизбежной свежестью взглядов, видимо, видели радикальный способ выхода из тупика.
Ход не сработал.
На протяжении всей дистанции чемпионата Италии он играл по своим меркам поразительно неровно, иногда теряя очки в матчах с соперниками, заметно уступающими ему в смысле кадровых и финансовых возможностей. Завершили туринцы первенство, не просто прервав «золотую» серию, а пролетев мимо топ-тройки: их опередили «Интер», «Милан» и «Аталанта».
В Лиге чемпионов также произошел конфуз. «Ювентус» очень неплохо провел групповой этап, опередив «Барселону», но уже в стартовом раунде
Алексей Доспехов