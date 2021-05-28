Андреа Пирло не сдал экзамен

«Ювентус» расстался с главным тренером Андреа Пирло. В не имеющем никакого опыта Пирло прошлым летом, кажется, видели человека, способного вдохнуть в слегка застоявшегося итальянского гранда новую жизнь. Но ничего хорошего из этой затеи не вышло: в наиболее значимых турнирах туринцы потерпели катастрофу.

«Ювентус» объявил о расторжении контракта с главным тренером Андреа Пирло. Срок действия соглашения истекал через год. В заявлении, посвященном уходу Пирло, «Ювентус» отметил «смелость, преданность и страсть», которые он демонстрировал каждый день.

Но его отставка выглядит на самом деле куда менее любопытным событием, чем, скажем, отставки Зинедина Зидана и Антонио Конте из «Реала» и «Интера». И уж точно оно выглядит куда менее любопытным событием, чем прошлогоднее назначение Андреа Пирло на ключевой пост в туринском клубе.

Приглашение молодых тренеров (а Пирло сейчас всего 42 года, и замечательную игровую карьеру он завершил совсем недавно) — это такой уже вполне устойчивый европейский тренд.

Но, как правило, молодые тренеры, перед тем как получить престижную должность в большом клубе, все-таки накапливают опыт в командах поскромнее. «Ювентус» летом 2020 года, уволив Маурицио Сарри, доверился человеку фактически без какого-либо тренерского опыта. Пирло учился в академии, готовясь сдавать экзамен на профессиональную тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), когда его позвали возглавить туринскую «молодежку», а спустя полторы недели — и собственно великий клуб, только что в девятый раз подряд взявший золото итальянского чемпионата.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Как живет Криштиану Роналду в Турине

Логику менеджемента «Ювентуса» просчитать было нетрудно. Прибегая к услугам матерых наставников — Сарри, его предшественника Массимилиано Аллегри, он продолжал царить в Италии, но с годами конкуренты поджимали лидера все плотнее и плотнее. В Лиге чемпионов же никакими прорывами и не пахло. Даже покупка в 2018 году у «Реала» Криштиану Роналду не помогла. Португалец, перебравшись из Испании в Италию, вроде бы сохранил продуктивность, много забивал, но именно о явном командном движении вперед речи не шло. В приглашении Андреа Пирло с его неизбежной свежестью взглядов, видимо, видели радикальный способ выхода из тупика.

Ход не сработал.

В этом сезоне «Ювентус» пополнил свою коллекцию призов очередным Кубком Италии и Суперкубком страны, но в наиболее значимых соревнованиях потерпел провал.

На протяжении всей дистанции чемпионата Италии он играл по своим меркам поразительно неровно, иногда теряя очки в матчах с соперниками, заметно уступающими ему в смысле кадровых и финансовых возможностей. Завершили туринцы первенство, не просто прервав «золотую» серию, а пролетев мимо топ-тройки: их опередили «Интер», «Милан» и «Аталанта».

В Лиге чемпионов также произошел конфуз. «Ювентус» очень неплохо провел групповой этап, опередив «Барселону», но уже в стартовом раунде play-off срезался на «Порту» — притом, что португальский клуб позиционировался как безусловный аутсайдер пары.