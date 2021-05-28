Андреа Пирло выступил с заявлением после отставки из «Ювентуса»
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло опубликовал заявление в своём «инстаграме» после отставки из клуба.
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло опубликовал заявление в своём «инстаграме» после отставки из клуба.
«Мой первый сезон в качестве главного тренера подошёл к концу. Это был насыщенный, сложный, но тем не менее прекрасный год. Когда ко мне обратился “Ювентус”, я ни на секунду не задумался о риске, на который иду, хотя он был очевиден. Уважение к цветам клуба и желание участвовать в борьбе на высочайшем уровне, которую мне предложили, взяли верх.
Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор. Даже зная обо всех препятствиях, с которыми столкнулся на фоне столько трудного для всех периода.