«Ливерпуль» объявил о переходе Ибраима Конате
«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщается на официальном сайте.
«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщается на официальном сайте.
Контракт 22-летнего игрока с английским клубом рассчитан на долгий срок. Соглашение вступит в силу с 1 июля. Сообщалось, что мерсисайдцы заплатят за француза 36 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Конате провел 21 матч за «Лейпциг», на его счету 1 гол.