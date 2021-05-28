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15:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» объявил о переходе Ибраима Конате

«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщается на официальном сайте.

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Контракт 22-летнего игрока с английским клубом рассчитан на долгий срок. Соглашение вступит в силу с 1 июля. Сообщалось, что мерсисайдцы заплатят за француза 36 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Конате провел 21 матч за «Лейпциг», на его счету 1 гол.

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