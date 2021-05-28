СМИ: Моуринью хочет видеть Роналду в «Роме»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По данным портала Transfermarkt, контракт Роналду с «Ювентусом» действует до 30 июня 2022 года.

Football Italia отмечает, что переход португальца в команду из Рима является хорошим вариантом с финансовой точки зрения, поскольку это позволило бы Роналду сохранить преимущества итальянского налогообложения. Однако, по мнению портала, одним из главных барьеров для перехода нападающего может стать его высокая заработная плата, которая составляет €31 млн в год.

«Рома» объявила о назначении Моуринью 4 мая. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

По итогам прошедшего сезона римский клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 62 очка в 38 турах.