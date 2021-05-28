Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
Все события
Фоторепортажи
26Сборная России на чемпионате мира-2021
21Сборная США обыграла Канаду
16:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Моуринью хочет видеть Роналду в «Роме»

ТАСС, 28 мая. Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью предложил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду рассмотреть вариант с переходом в римский футбольный клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Football Italia.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По данным портала Transfermarkt, контракт Роналду с «Ювентусом» действует до 30 июня 2022 года.

Football Italia отмечает, что переход португальца в команду из Рима является хорошим вариантом с финансовой точки зрения, поскольку это позволило бы Роналду сохранить преимущества итальянского налогообложения. Однако, по мнению портала, одним из главных барьеров для перехода нападающего может стать его высокая заработная плата, которая составляет €31 млн в год.

«Рома» объявила о назначении Моуринью 4 мая. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

По итогам прошедшего сезона римский клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 62 очка в 38 турах.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за «Ювентус» в разных турнирах и забил 36 голов.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Казахстан отыгрался с 0:2, но все равно уступил сборной Канады
Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче ЧМ
«Сити» дороже, «Челси» — удачливее? Сравниваем финалистов ЛЧ
Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса»
«Реал Мадрид» подписал контракт с футболистом «Баварии»
В «Барселоне» рассказали о панических атаках главного тренера
«Локомотив» объявил об уходе Максима Мухина в ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь