Вратарь сборной Казахстана лишил «Тараз» победы над «Кызыл-Жаром»

Стоит отметить, что голкипер южан Мухаммеджан Сейсен, который был вызван в сборную Казахстана на товарищеские матчи с Северной Македонией и Мальтой, допустил грубейшие ошибки, приведшие к двум голам в его ворота. В первом случае он неосмотрительно покинул ворота, чем воспользовался Зорич, а во втором — выпустил мяч из рук, что привело к пенальти и ответному голу. При этом защитник «Тараза» Алмас Сапаргалиев получил красную карточку за игру рукой.