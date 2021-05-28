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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана лишил «Тараз» победы над «Кызыл-Жаром»

«Кызыл-жар» и «Тараз» сыграли вничью в рамках 14-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Встреча, прошедшая в Петропавловске, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Ненад Адамович (11-я минута, 37-я). У хозяев мячи забивали Дарко Зорич (65-я) и Алибек Касым (90-я, пенальти).

Стоит отметить, что голкипер южан Мухаммеджан Сейсен, который был вызван в сборную Казахстана на товарищеские матчи с Северной Македонией и Мальтой, допустил грубейшие ошибки, приведшие к двум голам в его ворота. В первом случае он неосмотрительно покинул ворота, чем воспользовался Зорич, а во втором — выпустил мяч из рук, что привело к пенальти и ответному голу. При этом защитник «Тараза» Алмас Сапаргалиев получил красную карточку за игру рукой.

После этой игры таразцы с 19 очками остались на шестом месте, а петропавловцы с 18 баллами расположились на седьмой позиции.

В следующем туре, 12 июня, «Кызыл-Жар» в гостях сыграет с «Шахтером», а «Тараз» на следующий день дома примет «Кайрат».

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