Вратарь сборной Казахстана лишил «Тараз» победы над «Кызыл-Жаром»
«Кызыл-жар» и «Тараз» сыграли вничью в рамках 14-го тура
«Кызыл-жар» и «Тараз» сыграли вничью в рамках 14-го тура
Встреча, прошедшая в Петропавловске, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Ненад Адамович (11-я минута, 37-я). У хозяев мячи забивали Дарко Зорич (65-я) и Алибек Касым (90-я, пенальти).
Стоит отметить, что голкипер южан Мухаммеджан Сейсен, который был вызван в сборную Казахстана на товарищеские матчи с Северной Македонией и Мальтой, допустил грубейшие ошибки, приведшие к двум голам в его ворота. В первом случае он неосмотрительно покинул ворота, чем воспользовался Зорич, а во втором — выпустил мяч из рук, что привело к пенальти и ответному голу. При этом защитник «Тараза» Алмас Сапаргалиев получил красную карточку за игру рукой.
После этой игры таразцы с 19 очками остались на шестом месте, а петропавловцы с 18 баллами расположились на седьмой позиции.
В следующем туре, 12 июня, «Кызыл-Жар» в гостях сыграет с «Шахтером», а «Тараз» на следующий день дома примет «Кайрат».