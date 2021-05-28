Аллегри вернулся на пост главного тренера футбольного клуба «Ювентус»
ТАСС, 28 мая. Массимилиано Аллегри назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает
ТАСС, 28 мая. Массимилиано Аллегри назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает
На посту главного тренера команды Аллегри сменил Андреа Пирло, под руководством которого «Ювентус» занял четвертое место в таблице чемпионата Италии и впервые за 10 лет не смог стать чемпионом страны.
Аллегри ранее уже возглавлял «Ювентус» — с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, два раза — Суперкубок Италии, а также дважды он выводил команду в финал Лиги чемпионов. До «Ювентуса» он возглавлял «Милан», с которым стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Италии. Также Аллегри работал в итальянских «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛе и «Альянезе».