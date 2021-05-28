Аллегри вернулся на пост главного тренера футбольного клуба «Ювентус»

На посту главного тренера команды Аллегри сменил Андреа Пирло, под руководством которого «Ювентус» занял четвертое место в таблице чемпионата Италии и впервые за 10 лет не смог стать чемпионом страны.

Аллегри ранее уже возглавлял «Ювентус» — с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, два раза — Суперкубок Италии, а также дважды он выводил команду в финал Лиги чемпионов. До «Ювентуса» он возглавлял «Милан», с которым стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Италии. Также Аллегри работал в итальянских «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛе и «Альянезе».