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16:50 (мск), источник: ТАСС

Аллегри вернулся на пост главного тренера футбольного клуба «Ювентус»

ТАСС, 28 мая. Массимилиано Аллегри назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2021

На посту главного тренера команды Аллегри сменил Андреа Пирло, под руководством которого «Ювентус» занял четвертое место в таблице чемпионата Италии и впервые за 10 лет не смог стать чемпионом страны.

Аллегри ранее уже возглавлял «Ювентус» — с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, два раза — Суперкубок Италии, а также дважды он выводил команду в финал Лиги чемпионов. До «Ювентуса» он возглавлял «Милан», с которым стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Италии. Также Аллегри работал в итальянских «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛе и «Альянезе».

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