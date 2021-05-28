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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл первый матч после назначения Бердыева

«Кайрат» выиграл у «Кайсара» в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте «желто-черные» организовали образцовую атаку с участием Вагнера Лава и Хосе Канте — их перепасовка увенчалась голом последнего.

Таким образом, алматинцы одержали первую победу после прихода в руководящий состав клуба известного специалиста Курбана Бердыева.

После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке. Безвыигрышная серия «волков» составила десять матчей.
В следующем туре, 13 июня, «Кайсар» дома примет «Туран», а «Кайрат» на выезде сыграет с «Таразом».

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