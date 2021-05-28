«Кайрат» выиграл первый матч после назначения Бердыева

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте «желто-черные» организовали образцовую атаку с участием Вагнера Лава и Хосе Канте — их перепасовка увенчалась голом последнего.

После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке. Безвыигрышная серия «волков» составила десять матчей.

В следующем туре, 13 июня, «Кайсар» дома примет «Туран», а «Кайрат» на выезде сыграет с «Таразом».