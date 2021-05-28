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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» выиграл третий матч подряд и покинул последнее место в КПЛ

«Туран» потерпел поражение от «Жетысу» в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 2:0 в пользу талдыкорганского клуба. Отличились Нурберген Нурбол (51-я минута) и Айбар Жаксылыков (64-я, пенальти). При этом хозяева доигрывали матч в меньшинстве вследствие удаления Лайонеля Адамса на 74-й минуте.

Как итог, семиреченцы отметились третьей победой подряд и покинули подвал таблицы, поднявшись с 14-го места на 12-е, в их активе десять очков. Туркестанцы с 15 баллами остались на десятой строчке.
В следующем туре, 12 июня, «Жетысу» дома примет «Каспий», а «Туран» на следующий день на выезде сыграет с «Кайсаром».

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