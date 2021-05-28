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20:07 (мск), источник: ТАСС

«Реал» подписал контракт с бывшим футболистом «Баварии» Алабой

ТАСС, 28 мая. Испанский футбольный клуб «Реал» подписал контракт с защитником Давидом Алабой. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

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Источник: AP 2021

Срок соглашения между клубом и футболистом сборной Австрии не разглашается.

В феврале Алаба сообщил, что не планирует продлевать контракт с мюнхенским клубом и летом подпишет соглашение с одной из команд в статусе свободного агента.

Алаба стал игроком основного состава «Баварии» в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является десятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В минувшем сезоне на его счету 45 матчей во всех турнирах за «Баварию», два забитых мяча и семь голевых передач.

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