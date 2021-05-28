«Актобе» пригрозили обращением в ФИФА. Подробности

«Да, Баге заплатили за три месяца работы в Казахстане, после чего он отбыл восвояси. Однако вроде как существовала негласная договоренность, что ему будет выплачена зарплата за весь срок контракта — до конца сезона. Но дело в том, что договоренность эта устная, и достигнута она была с прежним председателем правления «Актобе» Артуром Смагуловым, которого после всех его «фестивалей» в клубе уже нет.
Более того, Смагулов якобы давал обязательство отдать все долги уволенному по беспределу еще зимой прошлого года Владимиру Маминову, причем это должно произойти до наступления лета текущего года. В противном случае он готов выдвинуть иск.
Неужели опять «Актобе» ждут суды, трансферный бан и снятие очков ?.. " — говорится в тексте.
Напомним, что «красно-белые» располагаются на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков после 13 туров. Следующий матч они проведут на выезде с «Тоболом» 29 мая.