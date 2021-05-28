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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» пригрозили обращением в ФИФА. Подробности

У «Актобе» опять вырисовываются проблемы финансового характера. Есть данные, что представители теперь уже бывшего главного тренера Алексея Баги пригрозили новому руководству клуба обращением в ФИФА в том случае, если с белорусским специалистом не будет произведен полный расчет. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

«Да, Баге заплатили за три месяца работы в Казахстане, после чего он отбыл восвояси. Однако вроде как существовала негласная договоренность, что ему будет выплачена зарплата за весь срок контракта — до конца сезона. Но дело в том, что договоренность эта устная, и достигнута она была с прежним председателем правления «Актобе» Артуром Смагуловым, которого после всех его «фестивалей» в клубе уже нет.

Более того, Смагулов якобы давал обязательство отдать все долги уволенному по беспределу еще зимой прошлого года Владимиру Маминову, причем это должно произойти до наступления лета текущего года. В противном случае он готов выдвинуть иск.

Неужели опять «Актобе» ждут суды, трансферный бан и снятие очков ?.. " — говорится в тексте.

Напомним, что «красно-белые» располагаются на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков после 13 туров. Следующий матч они проведут на выезде с «Тоболом» 29 мая.

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