«Витебск» разгромил «Сморгонь» в матче 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» разгромили «Сморгонь» со счетом 5:0 в стартовом матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» разгромили «Сморгонь» со счетом 5:0 в стартовом матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Витебске прошла при полном преимуществе хозяев поля. В первой половине игры ворота аутсайдеров турнира поразили бразильские легионеры Вандерсон Мело и Диего Сантос, после перерыва голевой дубль оформил Антон Матвеенко, а последнюю точку поставил Захар Червяков. Это третья подряд виктория витебчан в нынешнем чемпионате.
Позже один из фаворитов национального первенства минское «Динамо» примет сегодня на своей арене гостей из брестского «Руха». В минувший
В субботу, 29 мая, «Шахтер» сыграет в Жодино с «Торпедо-БелАЗом». Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет мозырскую «Славию». В Гродно футболисты «Немана» встретятся с речицким «Спутником». Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: «Гомель» — «Минск», «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Положение команд: «Шахтер» — 30 очков, БАТЭ — 23, «Динамо» (Минск) — 20, «Гомель» — 18, «Рух» — 18, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 9, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 10 мячей.