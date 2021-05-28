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22:58 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Руха» выиграли у минского «Динамо» в чемпионате Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» потерпело второе поражение подряд в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на поле столичного стадиона «Динамо» хозяева уступили гостям из брестского «Руха» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. В прошлом туре динамовцы с таким же результатом уступили в гостях лидеру первенства солигорскому «Шахтеру».

В первом сегодняшнем поединке «Витебск» разгромил на своем поле гостей из «Сморгони» с результатом 5:0.

В субботу, 29 мая «Шахтер» сыграет в Жодино с местным «Торпедо-БелАЗом». Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет мозырскую «Славию». В Гродно футболисты «Немана» встретятся с речицким «Спутником».

Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: «Гомель» — «Минск», «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Положение команд: «Шахтер» — 30 очков, БАТЭ — 23, «Рух» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Гомель» — 18, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 9, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 10 мячей.

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