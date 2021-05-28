Футболисты «Руха» выиграли у минского «Динамо» в чемпионате Беларуси

Играя на поле столичного стадиона «Динамо» хозяева уступили гостям из брестского «Руха» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. В прошлом туре динамовцы с таким же результатом уступили в гостях лидеру первенства солигорскому «Шахтеру».