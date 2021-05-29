Футбольный клуб «Интер Майами» оштрафовали на $2 млн из-за трансфера Матюиди

Рейес выступал за «Интер Майами» на правах аренды с февраля по декабрь 2020 года, победитель ЧМ-2018 Матюиди стал игроком команды в августе, перейдя из итальянского «Ювентуса». Сообщается, что клуб нарушил правила определения футболистов в составе. Матюиди и Рейес должны были получить статус назначенных игроков, что обязывало «Интер Майами» вывести их из-под потолка зарплат. Также клуб не раскрыл соглашения, которые привели к заниженными зарплатам защитников Леандро Гонсалеса Пиреса и Хохре Фигаля, а также нападающего Хулиана Каррансы.