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07:57 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Интер Майами» оштрафовали на $2 млн из-за трансфера Матюиди

ТАСС, 29 мая. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» был оштрафован на 2$ млн за нарушения при подписании контрактов с французом Блезом Матюиди и колумбийцем Андресом Рейесом в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба MLS.

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Источник: AP 2021

Рейес выступал за «Интер Майами» на правах аренды с февраля по декабрь 2020 года, победитель ЧМ-2018 Матюиди стал игроком команды в августе, перейдя из итальянского «Ювентуса». Сообщается, что клуб нарушил правила определения футболистов в составе. Матюиди и Рейес должны были получить статус назначенных игроков, что обязывало «Интер Майами» вывести их из-под потолка зарплат. Также клуб не раскрыл соглашения, которые привели к заниженными зарплатам защитников Леандро Гонсалеса Пиреса и Хохре Фигаля, а также нападающего Хулиана Каррансы.

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Совладелец клуба Хорхе Мас был оштрафован на $250 тыс., бывшего спортивный директора «Интера Майами» Пола Макдонафа отстранили до конца следующего сезона.

«Интер Майами» был основан в 2018 году и выступает в MLS с 2020 года. Совладельцем клуба также является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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