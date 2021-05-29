Классические схемы против разнообразия и вариаций. Изменятся ли при Бердыеве игровые формации «Кайрата»?

Шпилевский пытался играть по-разному. Белорус прибегал к популярной схеме с тремя центральными защитниками. Однако этот опыт оказался провальным. В итоге Шпилевский нашел оптимальное построение, благодаря которому в прошлом сезоне выиграл чемпионство. Он избрал классическую формацию 4−4−2, ставшей самой рабочей и успешной в «золотом» сезоне.

В текущем году наставник алматинцев вновь попробовал сыграть с тремя защитниками. Было это в матче ½ финала Суперкубка Казахстана против «Тобола» (3:3 и 2:4 по пенальти). После трех пропущенных голов он вновь отошел от этой идеи, прибегнув к излюбленному построению.

Впрочем, уже по ходу чемпионата Шпилевский упорно гнул свою линию, даже когда необходимо было менять формацию и более гибко использовать игроков, имеющихся в наличии. Тем более, что некоторые из них отличаются универсализмом и способностью закрывать не одну позицию.

Любопытно, будет ли Курбан Бердыев рекомендовать Шпилевскому применять разные схемы? Сам 68-летний специалист в недавней работе с «Рубином» и «Ростовом» зачастую играл с тремя защитниками — 3−5−2 и 3−4−3. Бывали в его арсенале и менее атакующие схемы вроде 5−4−1, а также 4−2−3−1 и 4−1−4−1.