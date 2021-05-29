Али Алиев нашел работу в «Астане»

Казахстанский специалист Али Алиев нашел новое место работы после ухода из карагандинского «Шахтера». Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда Астана

«Алиев вскоре возглавит “Астану”. Правда, не основную команду, а молодежную», — говорится в сообщении.

Напомним, что после матча четвертого тура с «Таразом» (0:4) Алиев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Вскоре новым тренером «горняков» был назначен Магомед Адиев из России.