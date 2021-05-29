Вагнер Лав отреагировал на первую победу «Кайрата» после назначения Бердыева
Бразилец отметился ассистом.
Бразилец отметился ассистом.
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился своими эмоциями в соцсетях после победы над «Кайсаром» в 14-м туре
Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-черных». Вагнер Лав отдал голевой пас Хосе Канте, который забил решающий гол на 33-й минуте.
«Продолжим», — подписал бразилец фото, опубликованное в Instagram.
Напомним, что эта победа стала первой для алматинцев после прихода в руководящий состав клуба известного специалиста Курбана Бердыева.
После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке в таблице. Безвыигрышная серия «волков» составила десять матчей.
В следующем туре, 13 июня, «Кайсар» дома примет «Туран», а «Кайрат» на выезде сыграет с «Таразом».