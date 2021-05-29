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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Вагнер Лав отреагировал на первую победу «Кайрата» после назначения Бердыева

Бразилец отметился ассистом.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился своими эмоциями в соцсетях после победы над «Кайсаром» в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-черных». Вагнер Лав отдал голевой пас Хосе Канте, который забил решающий гол на 33-й минуте.

«Продолжим», — подписал бразилец фото, опубликованное в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что эта победа стала первой для алматинцев после прихода в руководящий состав клуба известного специалиста Курбана Бердыева.

После этой игры кайратовцы, набрав 24 очка, закрепились на третьем месте, а кызылординцы расположились на последней, 14-й строчке в таблице. Безвыигрышная серия «волков» составила десять матчей.

В следующем туре, 13 июня, «Кайсар» дома примет «Туран», а «Кайрат» на выезде сыграет с «Таразом».

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