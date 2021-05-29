Бывший тренер «Зенита» Спаллетти возглавил «Наполи»
ТАСС, 29 мая. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Наполи». Об этом сообщает
ТАСС, 29 мая. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Наполи». Об этом сообщает
62-летний специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо, который 25 мая возглавил итальянскую «Фиорентину».
По итогам прошедшего сезона «Наполи» занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.
Последним клубом Спаллетти был итальянский «Интер», который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.