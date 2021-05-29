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12:00 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Зенита» Спаллетти возглавил «Наполи»

ТАСС, 29 мая. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

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62-летний специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо, который 25 мая возглавил итальянскую «Фиорентину».

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По итогам прошедшего сезона «Наполи» занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

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Последним клубом Спаллетти был итальянский «Интер», который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.

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