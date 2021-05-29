Бердыев пришел, или кого рассматривал «Кайрат» на пост главного тренера вместо Шпилевского

Еще до назначения Алексея Шпилевского «Кайрат» интересовался другими специалистами из стран СНГ. Клубу нужен был именно русскоязычный тренер с хорошим бэкграундом в Европе, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что «желто-черные» присматривались к экс-футболисту сборной Украины Виктору Скрипнику, являющемуся еще одним продуктом немецкого тренерского цеха. Вполне возможно, что до конкретных переговоров между тренером и «Кайратом» дело не дошло, однако наличие интереса из южной столицы — факт. Сейчас Скрипник с успехом работает в Украине, а его «Заря» завоевала бронзу чемпионата.

Команда Кайрат

Мог возглавить алматинскую команду и соотечественник Виктора Юрий Вернидуб. Переговоры между «Кайратом» и коучем сорвал украинский журналист Игорь Бурбас, который дал информацию об этом в социальных сетях. «Заря» отреагировала молниеносно и не отпустила своего тренера, а Бурбас впоследствии извинялся перед Вернидубом в Twitter.

Также «Кайрат» интересуется кандидатурой еще одного украинца Сергея Реброва, который трижды завоевывал титул чемпиона с «Ференцварошем» в Венгрии. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев не отрицал, что хотел пригласить Реброва. Но ждать украинца в ближайшее время вряд ли стоит, поскольку им интересуются российские клубы, турецкий «Фенербахче» и вроде бы даже английский «Тоттенхэм».

Напомним, что недавно в руководящий состав «Кайрата» вошел известный специалист Курбан Бердыев. Он будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» — Москва.