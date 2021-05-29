Бердыев пришел, или кого рассматривал «Кайрат» на пост главного тренера вместо Шпилевского
Специалисты достаточно известные.
Специалисты достаточно известные.
Еще до назначения Алексея Шпилевского «Кайрат» интересовался другими специалистами из стран СНГ. Клубу нужен был именно русскоязычный тренер с хорошим бэкграундом в Европе, сообщает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что «желто-черные» присматривались к
Мог возглавить алматинскую команду и соотечественник Виктора Юрий Вернидуб. Переговоры между «Кайратом» и коучем сорвал украинский журналист Игорь Бурбас, который дал информацию об этом в социальных сетях. «Заря» отреагировала молниеносно и не отпустила своего тренера, а Бурбас впоследствии извинялся перед Вернидубом в Twitter.
Также «Кайрат» интересуется кандидатурой еще одного украинца Сергея Реброва, который трижды завоевывал титул чемпиона с «Ференцварошем» в Венгрии. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев не отрицал, что хотел пригласить Реброва. Но ждать украинца в ближайшее время вряд ли стоит, поскольку им интересуются российские клубы, турецкий «Фенербахче» и вроде бы даже английский «Тоттенхэм».
Напомним, что недавно в руководящий состав «Кайрата» вошел известный специалист Курбан Бердыев. Он будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» — Москва.
Шпилевский находится у руля клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне «желто-черные» под его руководством одержали всего шесть побед при шести ничьих и двух поражениях.