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16:48 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали 11-ю викторию кряду в стартовых матчах чемпионата Беларуси. Такого не добивалась ни одна команда за всю историю национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Сегодня в Жодино лидеры первенства обыграли местное «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0. На 28-й минуте встречи гостей вывел вперед лучший бомбардир турнира Дембо Дарбо, который забил свой 11-й гол. После перерыва хозяева поля много атаковали, но футболисты «Шахтера» сумели сохранить победный результат.

Также сегодня идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет мозырскую «Славию». В Гродно футболисты «Немана» встретятся с речицким «Спутником». Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: «Гомель» — «Минск», «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Вчера столичное «Динамо» уступило на своей арене гостям из брестского «Руха» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. Это второе поражение подряд для подопечных Леонида Кучука, в прошлом туре они с таким же результатом уступили в гостях солигорскому «Шахтеру». Также вчера «Витебск» разгромил на своем поле одного из аутсайдеров высшей лиги «Сморгонь» — 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Матвеенко.

Положение команд: «Шахтер» — 33 очка, БАТЭ — 23, «Рух» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Гомель» — 18, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 9, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

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