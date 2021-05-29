Футболисты «Шахтера» одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

Сегодня в Жодино лидеры первенства обыграли местное «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0. На 28-й минуте встречи гостей вывел вперед лучший бомбардир турнира Дембо Дарбо, который забил свой 11-й гол. После перерыва хозяева поля много атаковали, но футболисты «Шахтера» сумели сохранить победный результат.

Вчера столичное «Динамо» уступило на своей арене гостям из брестского «Руха» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. Это второе поражение подряд для подопечных Леонида Кучука, в прошлом туре они с таким же результатом уступили в гостях солигорскому «Шахтеру». Также вчера «Витебск» разгромил на своем поле одного из аутсайдеров высшей лиги «Сморгонь» — 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Матвеенко.